«كريمة»: قلت لـ مظهر شاهين لو الطلاق الشفهي لا يقع طلق زوجتك فرفض

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه ليس لديه خصومة شخصية مع الشيخ الخالد الجندي أو الدكتور مظهر شاهين، بخصوص الطلاق الشفويز

وأوضح، أنه عرض منذ سنوات توثيق الطلاق الشفوي، شريطة صدور عمل مؤسسي جماعي من الأزهر الشريف، صاحب الاختصاص الوحيد للشؤون الإسلامية تاريخا ودستورا، بحسب المادة السابعة من الدستور المصري.

وأضاف أن دار الإفتاء والأزهر الشريف، أكدا على صحة الطلاق الشفوي إذا تحققت الشروط الخاصة به، مبينا أنه تم دعوته في إحدى القنوات الفضائية وكان يجاوره الشيخ خالد الجندي، وتمت إثارة الموضوع مرة أخرى، وكانت هناك مناقشة مع الدكتور مظهر شاهين، وطلب «كريمة» منه «مظهر شاهين» أن يطلق زوجته على الهواء إذا كان لا يؤمن بصحة الطلاق الشفوي فلم يفعل شاهين.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن الأزهر الشريف أصدر منذ سنوات بصحة وقوع الطلاق القولي، وهذا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء، وإثارة هذه الأمور يعد تعديا على الأزهر الشريف، فاليهود يحترمون الحاخامات والمسيحيون يحترمون مجامعهم المقدسة، فلماذا نحن لا نحترم مؤسساتنا المقدسة؟ مطالبا أي شخص لديه مشروع بالامتناع عن الثرثرة الإعلامية والتقدم به إلى الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ومنع ذلك من الطرح الإعلامي.

الخوض في أعراض الزوجات مش أخلاق دعاة

وتابع "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، «قلت لأخي الدكتور مظهر شاهين بعد الجدال والتطاول منه إذا كانت صادقا بأن الطلاق القولي لا يقع، طلق زوجتك على الهواء مباشر، فين بقى سيرة الزوجات وإنساب لي أني أخوض في أعراض الزوجات؟ دي مش أخلاق دعاة وأنا مستاء، ومعالجة الطلاق ليست مجرد ورقة، ما المأذون ووزارة العدل عندهم ورق.. محسسني إن الناس في مصر بطلق بس شفوي".