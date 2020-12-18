فيديو..الطلاق الشفوي يشعل الخلاف بين «الجندي» و«كريمة»

حلقة ساخنة شهدت مناظرة بين الشيخ مظهر شاهين والدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بسبب الطلاق الشفوي والطلاق الموثق، حيث دعى «شاهين» إلى إلغاء الطلاق الشفوي وعدم الاعتراف به، وأن يكون الطلاق بعد ذهاب الزوج والزوجة للمأذون وتوثيق الطلاق رسميًا، فيما رفض «كريمة» ذلك، وأكد أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق لفظًا، وذلك خلال حلقة برنامج «التاسعة» التي يقدمها الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وانفعل «كريمة»، خلال الحلقة، بشكل كبير، أثناء الرد على «شاهين»، واتهم المطالبين بإلغاء الطلاق الشفوي بأنهم مأجورين ويعملون من أجل إرضاء العلمانية والليبرالية على حد قوله.

واستشهد الإبراشي في حواره مع «كريمة» بفتوى الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي ليرد عليه كريمة منفعلًا: «لا يتكلم في هذا الأمر إلا الفقهاء والاجتهاد يتقفل لأن له أهله»، متسائلًا: «ألا يكفينا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية النهاردة ييجي يشذ فريق عن مشيخة الازهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وعن دار الافتاء المصرية، وهم أهل التخصص وتيجي تقولي فلان وترتان وفيه اتنين منهم ليسوا متخصصين في الفقه الإسلامي والإفتاء مسئولية كبرى».

وتسائل الدكتور كريمة وهو منفعلًا «مين الذي يعتدي على مشيخة الأزهر وكبار العلماء ودر الإفتاء وأن كل هؤلاء على خطأ ويأتيني متخصص في البلاغة أو متخصص في أصول الدين أو إمام مسجد لا يرقى إلى الإفتاء كفضيلة المفتي وبعدين تيجي تقولي ده فيه تيار بيطالب بكده».

الجندي يهاجم كريمة ويتهمه بالسوقية

وكان الشيخ خالد الجندي قد هاجم الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بسبب الطلاق الشفوي.

وقال الجندي «الخلاف في موضوع الطلاق الشفوي كبير، وأنا أقول أنه لا يقع، ومعي علماء أكفاء أجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ولهم كل التقدير لديهم نفس الرأي، والشيح أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، غير موافق على ذلك ودائما يذكر أهل بيتي وأهل بيت العلماء الآخرين في كل مناسبة».

وأضاف: «لما اتكلمت على وثيقة التأمين قال طب ما يورينا يعمل وثيقة تأمين لمراته مالك ومال مراتي، يا كريمة لو كلام ولاد بلد، الكلام عيب ميتقالش، متجيبش سيرة مراتي في الموضوع ده، كلام يتنافى مع الرجولة أنت راجل عالم ومحترم وقدوة، وكان لسه بيناقش الموضوع مع الإعلامي وائل الإبراشي راح قال نفس الكلام قالي خلي مظهر شاهين وخالد الجندي وسعد الهلالي خليهم يطلعوا مراتتهم على الهواء، يا أخي الفاضل ملكش دعوة بزواجتنا أنت راجل مثال وعالم وصالح وتقي ولا نزكيك على الله، التزم بآداب الحديث والحوار وخلي الحوار بينا وبين بعض».

الجندي: عيب ولا يليق ويتنافي مع الأدب

وهاجم خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، الدكتور أحمد كريمة قائلًا: «لو واحد جالي قال أنا سبت الدين وعاوز أتوب قولتله ليك توبة بس إذا قالي سب الدين قدامي وبعدين توب ده كلام يعقل، ما رأينا عالم يرتدي الزي الأزهري ويجيب سيرة زوجات أصدقائه هذا عيب ولا يليق ويتنافى مع الأدب مش الأدب بس مع الرجولة اللي اتعلمناها في أحيائنا.. اللي أنت بتعمله ده ياكريمة اسمه عيب».

وتابع: «يا مشيخة الأزهر علموا الشيخ ماذا يقول وماذا لا يقول لأن هذا الكلام اسمه عيب والشيخ إذا لم يتحلى بالأدب كل اللي بنقوله هوا، والأمر الذي يثير الاستعجاب إن هذا الحوار السوقي لا يتناسب مع وقار العلم والعلماء يتنافي مع الموضوعية في التفكير العلمي لأن كلمة أنتي طالق حتى لو لم إهانة للمرأة معرفش كريمة يعرف الكلام ده ولا لأ».