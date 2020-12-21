في أول أسبوع البورصة العالمية.. تراجع أسعار الذهب جنيه واحد فقط اليوم

يتابع الكثيرون بشغف أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، خاصة المقبلين على الزواج، وذلك بسبب حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، التي ارتفعت منذ بداية العام، بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

واليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر، هو أول أيام الأسبوع البورصات العالمية، تراجعت أسعار أعيرة الذهب المختلفة بقيمة جنيه واحد فقط، في الـ 3 أعيرة الأكثر رواجًا في مصر وهما عيار 24 و 21 و 18، حيث انخفض عيار 24 من 939 جنيهًا صباح اليوم إلى 938 جنيها في نهاية التعاملات بأسواق المال.

وترصد «الوطن»، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت تراجع طفيف عن التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الأحد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا في نهاية اليوم الاثنين، أول أيام البورصة العالمية الأسبويعة ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 820 و821 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و568 جنيها.

وكانت أسعار الذهب شهدت تؤاجع طفيف، بعد أن كاد يسود سوق المعدن النفس استقرار في الأسعار لمدة وصلت إلي 3 أيام على التوالي، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا في نهاية التعاملات المسائية يوم الخميس الماضي الموافق 17 ديسمبر، في كل الأعيرة، حيث بلغت الزيادة زيادة 12 جنيها، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

ووفقًا لوصفي واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية بالقاهرة، فأن الذهب قد شهد ارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن وصل إلي 25% على الأقل.