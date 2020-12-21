عاجل.. الذهب ينخفض 18 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً كبيراً في بدء التعاملات اليومية بالبورصة وأسواق المال؛ إذ ارتفع سعر الجرام الواحد نحو 9 جنيهات خلال الساعات الأولى، لكنها انخفضت بشكل كبير جداً خلال منتصف التعاملات بقيمة 17.80 جنيه لعيار 24.

عيار 21 ينخفض 15 جنيهاً

وانخفض عيار21، وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق المصرية إلى 828.42 جنيه، بدلاً من 843.99 جنيه في بداية التعاملات، وهو انخفاض يقدر بأكثر من 15 جنيهاً في الجرام الواحد.

بينما وصل سعر الجرام من الذهب عيار 24 إلى 946.74 جنيه، مقابل 964.53 جنيه في بدء التعاملات، بانخفاض يقدّر بـ17.80 جنيه، وانخفض عيار 18 إلى 710.07 جنيه، مقابل 723.41 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.627 جنيه.

ويأتي هذا الانخفاض الكبير في الأسعار بعد ارتفاع في أسعار الذهب صباح اليوم، خلال بدء التعاملات.