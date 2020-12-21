فيديو.. عبدالله رشدي: يجوز التوسل إلى الله بمحبة الرسول وصالح الأعمال

قال الداعية عبدالله رشدي، إن التوسل هو من الوسيلة، وهي الدرجة أو المنزلة وما يتقرب به إلى الغير، بحسب أصلها في اللغة العربية، مؤكدا أن معنى الوسيلة عند فقهاء الإسلام، هو أن يتقرب شخص إلى الله، وليس لأحد غير الله، لأنه لو تقربت إلى غير الله الى جهة العبادة «أشركت وخرجت من الملة لكن الكلام في التقرب الى الله بشيئ يحبه الله عز وجل» بحسب تعبيره.

وتابع رشدي، في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بعنوان «حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم»، قائلا: «إذا فهمنا ان التقرب إلى الله ونتوجه إليه ونقصده فأساس الدعاء والتوجه والطلب المبني على العبادة متوجه به إلى رب العالمين فجعلت الخطاب والطلب موجها إلى الله».

رشدي: الأئمة الأربعة أجازوا التوسل بالنبي وابن تيمية قال لا يجوز

وواصل: وأنت في حال توجهك بالدعاء والطلب لله فبحثت عن شيئ يحبه الله عز وجل وترجو أن يقبله الله عز وجل فجعلت أو ذكرت هذا الشيئ في دعائك، أي اذا قلت يارب العالمين إني أسألك، ثم ذكرت بعد كلمة اسألك حاجة ربنا يحبها كعمل صالح او اسم من اسماء الله الحسنى او صفة من صفاته العلى.

وتابع رشدي : التوسل بمحبتك النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا عمل صالح لان المحبة من أعمال القلوب لكن الخلاف في أن اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة وأقول اللهم إني اتوسل إليك أو اتوجه اليك بمحمد هل هذا يجوز؟، الامام بن تيمية يقول هذا مما لا يجوز، وقال هذا لم يكن معروفا.

وقال رشدي: جمهور المذاهب الأربعة يخالفونه ويقولون هذا الكلام غير صحيح بل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة وصواب وصحيح وهو المعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة، والشيخ محمد بن عبدالوهاب في موسوعة فتاواه قال إن الجمهور على أنه مكروه لكنه من الخلاف الذي لا إنكار فيه.