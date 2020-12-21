خبير: إيران تريد بسط نفوذها على الشرق الأوسط ببرنامجها النووي

قال حسن راضي، الخبير في الشأن الإيراني، إن الدولة الإيرانية، تسعى إلى فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، وهذا سر عدم التزامها بالاتفاق النووي، لأن ذلك يخدم مصالحها وأهدافها، التي تسعى إليها في المنطقة، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها إيران، لتخصيب اليورانيوم أمر غير مسموح به دوليا، إلا أن إيران أعلنت إجراء تعديل في الدستور، والموافقة على تعديل خاصة بالسماح بتخصيب اليورانيوم، وهذا سيجلب لها عداوة أكبر من جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن العقوبات التي فرضت مؤخرا على إيران،؟ لا تشمل فقط برنامجها النووي، لكنها تشمل الصواريخ الباليستية والاقتصادية، وكذلك الانتهاكات الخاصة بمجال حقوق الإنسان في طهران.

ألمانيا تحذر إيران بشأن البرنامج النووي

وأضاف «الخبير في الشأن الإيراني»، خلال حديثه لقناة «الغد» الفضائية، أنه يجب إدخال إيران في اتفاق نووي جديد من أجل التصدي للتوغل الذي تسعى طهران من خلال لبسط هيمنتها على المنطقة، مشيرا إلى أن ألمانيا أوصت الجانب الإيراني بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي لأنه يعد الفرصة الأخيرة لطهران قبل تولي الرئيس الجديد جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس دونالد ترامب خاصة أنه يرى أن إيران على وشك تخبط كبير في ظل إقامة انتخابات رئاسية مع وجود البرلمان وإدارة المحافظين للبلاد.

ولفت إلى أن هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، حث إيران اليوم الاثنين، على عدم تفويت فرصة استخدام الرئيس الأمريكي الجديد الاتفاق النووي الإيراني، وذكر أن الجانب الإيراني غير شفاف في نواياه خاصة أن إيران تريد أن تصبح دولة عظيمة لبسط الهيمنة على المنطقة وتصنع القنبلة الذرية لذا فهي تراوغ باستمرار في الاتفاق النووي وتحاول شرعنة امتلاكها أسلحة نووية.