إيران تعتزم تشديد القيود الوقائية لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت طهران، اليوم، نيتها تشديد القيود الوقائية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد19»، بإغلاق المتاجر وتقييد حركة المرور في وقت مبكر عن المعتاد، استعدادًا للاحتفال بعيد «يلدا» أول أيام الشتاء، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن الاحتفالات بهذا العيد المحلي، حسب التقويم الإيراني،«فلنتجنب التجمعات كي لا يقل عددنا»، داعيًا إلى تفادي التجمعات العائلية الكبيرة خلال إحياء ليلة «يلدا»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح، أن المدن الإيرانية قد نزلت عن الخط الأحمر في مجال الإصابة بكورونا، مضيفا خلال جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا: «لقد كنَا قبل شهر قلقين جدا حيث ارتفعت نسبة الإصابة بالفيروس إلى الخط الأحمر في 160 مدينة إيرانية، أما الآن فقد خرجت جميع هذه المدن من اللون الأحمر»، وفقًا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء.

وأشار «روحاني»، إلى أن الموجة الثالثة من الفيروس كانت الأقوى منذ انتشار «كوفيد 19»، إذ تزامنت مع حلول فصل الشتاء، إضافة إلى أن الفيروس كان أقوى منه في المراحل السابقة، حسب تعبيره.

واعتبر الرئيس الإيراني، أن تلاحم المواطنين وثقتهم بالقطاع الصحي وتعليماته ساهما في تحقيق هذه النتيجة، متابعًا أن النمو الاقتصادي في البلاد كان إيجابيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري سواء مع احتساب النفط أو دونه.

وأضاف رئيس إيران، أن معظم دول العالم كانت قد شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 5 أو 7 أو 9%، فيما جاءت إيران من بين الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في ظل انتشار كورونا، رغم الحظر والحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وتابع: «آمل أن يتواصل النمو الإيجابي لاقتصاد البلاد خلال ما تبقى من العام الإيراني الذي ينتهي في العشرين من مارس القادم»، متوقعا أن يشهد العام الجديد نموا أفضل للاقتصاد الإيراني.