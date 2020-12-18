وزير إسرائيلي: مستعدون لمواجهة أي احتمال لتهديد إيران في المنطقة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم، إنه من الأهمية استمرار الضغط المستمر على إيران، مشيرا إلى أن الجيش مستعدة لمواجهة أي احتمال للتهديد الإيراني في المنطقة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جانتس مع رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، حول التهديد الإيراني للمنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مكتب جانتس في بيان: «خلال الاجتماع ناقش الطرفان التحديات والتغيرات المختلفة في الشرق الأوسط».

وأوضح الوزير الإسرائيلي، مخاطبا رئيس الأركان الأمريكي، أنه «من المهم الحفاظ على وجود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو عنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة».

وكان رئيس الأركان الأمريكي، وصل إلى إسرائيل، أمس الخميس، والتقى برئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعدد من ضباط الجيش، لبحث التعاون المشترك، في زيارة تستغرق يومين، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الشهر المنصرم.

وكان جانتس، قال في وقت سابق إنه ليس من الضروري أن تقف إسرائيل وراء كل حادث يقع في إيران، على خلفية سلسلة حوادث غامضة وقعت في إيران مؤخرا.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، تعليقا على تلميحات بوقوف إسرائيل وراء تلك الحوادث: «قد يشعر الجميع بالشبهات تجاهنا دوما، لكن لا صلة لنا بجميع الحوادث التي تحصل في إيران».

وحذر جانتس، من أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا على إسرائيل والمنطقة والعالم، واضاف المسؤول الإسرائيلي: «سنفعل كل ما بوسعنا بغية الحيلولة دون حدوث ذلك (حصول إيران على ترسانة نووية) وسنفعل كل ما بوسعنا لمنع إيران من نشر الإرهاب والأسلحة، لكنني لا أشير بذلك إلى أي حادث محدد».