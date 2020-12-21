ممثل النيابة عن قاتل الطفلة أبرار: قتلها وفي يدها لقيمات لم تذقها

«أبرار قُتلت والأنفاس خرجت وخانت الأعضاء، ناداها المتهم فاطمأنت وحسبته من الأمناء، فقتلها»، تلك كانت كلمات المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، خلال مرافعته التي أدمت قلوب الحاضرين، لأولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة « أبرار أنور مختار»، البالغة من العمر 9 اعوم، والمقيمة بقرية دمرو الحدادي التابعة التابعة لنفس المركز، والتي أحيل المتهم فيها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد ثبوت كافة الأدلة القولية والفنية واعترافاته التفصيليه بأنه مرتكب تلك الجريمة الشنعاء.

وقال مدير نيابة سيدي سالم في مرافعته، «لدي رسالة من طفلة قُتلت ظلماً وعدواناً، اتلوها على مسامعكم بعد أن بعثتها الينا في مظروف نوراني، فهي طفولة تمشي يعلوها الحياء، تتلفت فطرة ثم تنظر الى السماء، يترنح كيسها بيدها كأنه في فضاء، يحوي لقيمات لم تذوقها الأمعاء، ناداها فإطمئنت وحسبته من الأمناء، طبق يديها فاعتصرت وخاب النداء، ضفائرها بيده والدمع يستغيث أيبكاء، تمسك قلبه وتغُزه لعل يذكر الرحماء».

أضاف مدير النيابة،« أبرار قتلت ، أبرار قتلت، والأنفاس خرجت، وخانت الأعضاء، الخالة هرولت، والأم تبدي بها فاختفت الأنباء، ارأيتها، اسمعتها، وآتاتك بذاك نداء؟، ناصع البياض، فاهجب والطفلة من وراه، الكفن أجوال زيت، فسئمت ذاك الكساء والقبر يوحش جسدها، فقبرها كان الماء، فها هي روحها تنادي بمحرابكم أن تطبق حد الدماء، فعقوبة الدنيا أهون من غضب رب السماء».

تابع مدير نيابة سيدي سالم،« سيدي الرئيس، أقف على عتبه محرابكم المقدس، ارى أحكامكم قد أعطت للضعيف حقه، فكانت للقوي زجرة، فها هي بضاعتكم قد ردت اليكم ، فزيدونا منها لنير أهلنا ونحفظ بناتنا وقيم مجتمعنا».

استكمل،« قضيتنا تدور على 3 محاور، المجني عليها ، الشهود والأدلة، وثالثهما المتهم، والمشرع قد أفرد لها عقوبة الإعدام جزاء النفاق ينظمها نصوص المواد في القانون ، وقبل القانون ومواده سيدي الرئيس، فقد خالف المتهم شرع رب من سن القوانين.

اختتم، «اطلب الرحمة لطفلة لم تعش سوى 9 سنوت، قُدر أن تقتل على يد المتهم الذي لا يعرف للحرمة اسما ولا للشفقة معنى فكانت النهاية لطفلة لم تخطوا خطوات البداية، اطلب الرحمة لمجتمع يئن وينتظر خارج قاعتكم حكمكم العادل الناجز فبقدر ما أنا مؤمن انني اؤدي واجب مقدس، اطلب منكم بتوقيع العقوبة القصوى عليه وهي الإعدام.

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم، وعلي الحناوي، وكيل نيابة البرلس، وسكرتارية مجدي غانم، بإحالة أوراق المتهم م "محمد.ر.ك"، 23 عامًا، صاحب محل زيوت بالقرية، قاتل الطفلة أبرار ، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

يدأت القضية عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن «أنور. م. ي»، يفيد باختفاء ابنته«أبرار» 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها.

وقال المواطن إنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد. ر. ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

وألقت قوات الشرطة على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وأقر معرفته بوالد الطفلة المجني عليها لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي، ومكان الجثة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه حينها.