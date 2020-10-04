اعترافات ذئب كفر الشيخ المتهم في قضية الطفلة أبرار: صرخت فقتلتها

"ماكنتش في وعيي، وقولتلها تعالي أجيب ليكي حاجة حلوة، فرحت وجت معايا، وأول ما جيت أبوسها واتحرش بيها صرخت، ولما خوفت من الناس والفضيحة، وقعتها على الأرض وكتمت نفسها لحد ما ماتت"، بهذا المشهد القاسي كشف ذئب كفر الشيخ، اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة أبرار، التي أبت أن ينال هذا المجرم من عرضها، لكنه أصدر فرمانا عاجلا بقتل برائتها.

اعترف المتهم "محمد ر. ك."، 23 عاما، بجريمته كاملة بداية من التخطيط إلى استدراج الطفلة أثناء مرورها في الشارع، إلى داخل محل الزيوت الذي يملكه في قرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، إذ أقنعها تقديم بعض الحلوى لها، ثم غدر بها محاولا هتك عرضها، موضحا: "حاولت لمس أجزاء من جسدها وتحرشت بها ثم حاولت خلع ملابسها، إلا أنها استغاثت بالمارة، وصرخت لما كنت ببوسها، وخفت من الفضيحة".

أصبح المتهم في مأزق كبير، صدى الفضيحة سيكون قويا، الحيرة تزداد والطفلة لا تتوقف عن الصراخ، وهنا كان القرار دون تفكير، إذ يقول: "كتمت أنفاسها لأرض لحد ما ماتت، وبعدين جبت شيكارة، وحطيت الجثة فيها، وسيبتها في المحل شوية، وفكرت إزاي أتخلص منها بعد ماخدت حلقها الذهب، وخدتها رميتها في مصرف القرية".

ويواصل الشاب اعترفاته أمام الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، قبل عرضه على النيابة العامة: "ماكنتش عارف أنا بعمل إيه، ماكنتش في وعيي، وخوفت البت تفضحني في القرية"، لكن الأمر قد نفذ، وظل في حيرة جديدة "مش عارف يعمل إيه"، لكنه قرر أخيرا أن يستفاد من مصيبته بجريمة جديدة، إذ اتصل بوالد الطفلة وطلب فدية، حتى يثبت أن الجريمة ليست أكثر من عملية خطف، مكررا: "مكنتش في وعيي".

وتمكنت مباحث سيدي سالم بكفر الشيخ، من كشف لغز العثور على الطفلة مقتولة، إذ تبين أن وراء مقتلها صاحب محل زيوت بالقرية، ووجهت له تهمة خطف طفلة، وقتلها بعد فشله في التحرش بها.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور.م.ي"، يفيد باختفاء ابنته "أبرار" 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها، وعلى إثر ذلك تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وكلف مدير الأمن اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد.ر.ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وأقر معرفته بوالد الطفلة المجني عليها لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي، ومكان الجثة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.