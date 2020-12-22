اليوم.. «رجال الأعمال» تنظم المنتدى المصري- الزامبي

تنظم اليوم لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين «منتدى الأعمال المصري الزامبي»، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التنمية الزامبية «ZDA».

ويعقد المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت رعاية ومشاركة وزيري التجارة والصناعة في مصر وزامبيا.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، إن المنتدى يهدف إلى استعراض فرص الاستثمار والتجارة والتصدير في السوق المصرية والزامبي بالجمع بين المستثمرين والمصدرين والمستوردين من الجانبين لتبادل الخبرات واهتمامات الأسواق لنشر الوعي بالفرص التجارية المتاحة في كلا السوقين.

وأضاف «الجبلي»، كما يهدف المتلقى المصري الزامبي إلى تبادل المعلومات حول العلاقات التجارية والاستثمارية والحلول المتاحة لتسهيل التجارة والنقل، وكذلك التسهيلات المالية التي يمكن أن تكون مفيدة للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين.

وأوضح أن الفرص التجارية المشتركة تتمثل في مجالات الزراعة، التعدين، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الكيماويات، مواد البناء، الورق والتغليف، المنسوجات، المنتجات الجلدية، الأثاث، المستحضرات الطبية بجانب قطاع البنوك والتمويل.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية المشتركة والواعدة في مصر وزامبيا في مجالات الزراعة، الطاقة، السياحة، الصناعة، المنتجات طبية، بالإضافة إلى البنية التحتية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار ارتفعت واردات مصر من زامبيا لتسجل 263 مليون دولار خلال عام 2018، بزيادة 92.5 مليون دولار عن عام 2017 حين بلغ إجمالي الواردات المصرية من لوساكا 171.5 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى زامبيا انخفضت لتسجل 12.8 مليون دولار خلال 2018، مقابل 13.02 مليون دولار خلال 2017.