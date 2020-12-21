حبس عامل ونجله ضبط بحوزتهما 24 كيلو حشيش بسوهاج

أمر المستشار علي عبدالمنعم، رئيس النيابة العامة بمركز طما شمال سوهاج، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الإثنين، بحبس مُسن ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 240 فرش حشيش، زنة 24.5 كيلوجرام، قبل ترويجها علي زبائنهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز طما تفيد وصول كل من "حمدان. أ" 64 عامًا عامل ونجله "محمود" 34 عامًا سائق ويقيمان دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، الي دائرة مركز طما لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة علي زبائنهما، وأنهما اعتادا علي ممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة بذات الناحية.

وكلف مدير أمن سوهاج، بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة لضبطهما، وتم إعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة، وأسفر احدها عن ضبطهما أثناء استقلال سيارة ربع نقل، وبفحص السيارة تبين أن بداخلها 240 فرش حشيش بإجمالي وزن 24.5 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد ترويجها علي زبائنهما بدائرة مركز طما، وكلف مدير أمن سوهاج، بتطوير مناقشة المتهمين للوصول الي أبعاد نشاطهما الإجرامي في مجال تجارة المخدرات، والوصول إلى مصدر تلك الكمية، وخاصة أنها كمية كبيرة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وباشرت التحقيقات في الواقعة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

يذكر أن مديرية أمن سوهاج، تشن منذ فترة حملات مكبرة على المتاجرين في المواد المخدرة بمختلف قري ومدن المحافظة، لتجفيف منابع تجارة المواد المخدرة، وحققت الأجهزة الأمنية عدة نجاحات وضبطت عددا كبيرا من تجار المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.