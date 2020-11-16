ضبط 15 قطعة سلاح و4 تجار مخدرات في حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة مكبرة استهدفت الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة غير المرخصة، خلال الساعات القليلة الماضية، بمشاركة ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح، و4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة، في نطاق عدد من المراكز واللأقسام، لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والمتاجرين بالمواد المخدرة، وتم ضبط 15 قطعة سلاح بمراكز جرجا والمنشاه والعسيرات ودارلسلام، شملت ضبط 3 بنادق آلية، و6 طلقات من ذات العيار، و3 فرد خرطوش، و9 بنادق خرطوش، كما تم ضبط 6 قطع سلاح أبيض.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط كل من "أحمد ع. ح."، 20 سنة، طالب، و"إبراهيم أ. م."، 39 سنة، عامل، مقيمان بمركز دار السلام، وبحوزتهما لفافة لمادة "الأفيون" المخدر، تزن حوالي 5 جرامات، و3 قطع لجوهر "الحشيش" المخدر، تزن حوالي 10 جرامات، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط 25 قطعة لجوهر "الحشيش" المخدر، تزن حوالي 50 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة "رمضان م. ع."، 45 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد "الإتجار"، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط قطعة كبيرة الحجم لجوهر "الحشيش" المخدر، تزن حوالي 180 جراماً، بحوزة "عبد الهادى ع. م."، 25 سنة، عامل، ومقيم مركز اخميم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.