تفاصيل جديدة في قضية الطفلة «أبرار»: بقعة زيت كشفت المتهم

استعرض المستشار محمد سالم، رئيس نيابة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، خلال مرافعته، التي أدمت قلوب الحاضرين، بأولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة «أبرار أنور مختار»، البالغة من العمر 9 أعوم، تفاصيل جديدة في كشف غموض مقتل الطفلة.

وقال المستشار، «قضيتنا تدور على 3 محاور، المجني عليها، والشهود والأدلة، وأخيرا المتهم، والمشرع أفرد لها عقوبة الإعدام التي نظمتها نصوص المواد في القانون، وقبل القانون ومواده سيدي الرئيس، فقد خالف المتهم شرع ربنا من سن القوانين».

وتابع رئيس النيابة، «الطفلة أبرار هي طفلة كأطفالنا، وبنتا كبناتنا، اختار الله اسما اشتق من البر فجمع البر فيها، فكانت أبرار، وخرجت من بيتها بإحدى قرانا لشراء المخبوزرت، وخرجت بردائها الأبيض وغطائها المنسدل على ظهرها، وجسدها النحيل.. خرجت تترنج يُمنة ويُسرة وكأنها في نزهة، تأمن للناس ولما لا؟ فهم الأهل والجيران، مطمئنة لما اعتاد عليه ريفنا من مساعدة الصغير والكبير، ولم تعلم أن هناك عين ترصدها ويد تبغي البطش بها، وقلب ينوي النيل منها، فقد ظنت أن البشرية على فطرتها وأن القلوب على سجيتها، خرجت ولم تعلم ان النهاية قد اقتربت، وأن بسمة الوجه قد قُفلت، على يد متهم لم يعط للأمانة وزنها ولا للطفولة حقها، جثى المتهم على ركبتيه لقتل الصغيرة».

وأضاف مدير نيابة سيدي سالم، «أما الشهود والأدلة فقد كانت ساطعة سطوع الشمس في السماء، فقد بدأ غيث الأدلة قطرة، ثم تدفق علينا سيل منهمرا، فبمناظرة الجثة من النيابة، وقبل ضبط المتهم، ثبت أن الطفلة وضعت في أجوال بلاستيكية، وعليها قطرات زيت للسيارات، وكان السؤال من أين جاء هذا الزيت؟ ومن أحضره ومن يستخدمه؟ فكشف الله الغطاء وتوارت الأنباء، فالمتهم لديه حانوتا لتغيير زيت السيارات، ويستخدم أجولة مشابهة في عمله، وهو على بعد بضعة مترات من مكان العثور على جثمان الضحية، فمن قتلها غيره، ومن وضعها غيره؟».

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، إحالة أوراق المتهم «محمد.ر.ك»، 23 عامًا، صاحب محل زيوت بالقرية، قاتل الطفلة أبرار، للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن «أنور. م. ي»، يفيد باختفاء ابنته«أبرار» 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها.

وقال المواطن إنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد. ر. ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، وألقت قوات الشرطة على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وجرى حبسة وأحيل للمحاكمة.