تحقيقات مقتل الطفلة «أبرار»: القاتل ضايقها لفظيا أكثر من مرة

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل الطفلة «أبرار»، بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، أن الجاني ضايقها لفظيا عدة مرات قبل ارتكاب الواقعة، وفق شهادة والديها أمام النيابة.

وأوضح المستشار محمد سالم، رئيس نيابة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، خلال مرافعته بأولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة، التي أحيل المتهم فيها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه؛ أن شهادة الأب والأم في التحقيقات، أكدت سابق تعرض المتهم للطفلة بالمضايقات اللفظية.

وقال مدير النيابة في مرافعته، «أن المتهم لم يراع للجوار حُرمة، واتهمه الأب اتهاما واضحا، حيث أكد بورود اتصال من هاتف المتهم في يوم ارتكاب الجريمة بعد تنفيذه جريمته، مهددا بأن الطفلة بحوزته، طالبا فدية طامعا في مال أبيها، راغبا فيما يملكه الغير، والسؤال، لماذا قام بذلك الاتصال المزيف مغيرا صوته، والطفلة مُنكبة على وجهها غارقة في دمائه ؟ والاجابة هي لكسب بعض الوقت للتخلص من الضحية، وإيهام أهلها بإعطائهم أملا كاذبا ووعدا مزيفا».

وأضاف مدير النيابة، «ولكن الله كان بالمرصاد فقد هدى الله والدها، لتسجيل جزء من المكالمة وتقديمها للتحقيقات، وأقر المتهم بأن الصوت صوته، وأن التهديد تهديده، فيما أكدت شهادة صاحب المخبز، وهو آخر من رأى الطفلة، أنها حضرت في ساعة ارتكاب الواقعة فاشترت منه المخبوزات، ثم علم باختفائها، وجاءت التحريات، لتؤكد ارتكاب المتهم بالواقعة، بنية مبيتة طامعا في مال أبيها فترصد طريقها، ولم يراع فيها الله، فقتلها بدم بارد».

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا، بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن «أنور. م. ي»، يفيد باختفاء ابنته «أبرار» 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها.

وقال المواطن، إنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وعلى الفور، تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم «محمد. ر. ك»، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وأقر بمعرفته بوالد الطفلة المجني عليها لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي، ومكان الجثة.