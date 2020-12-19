رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا «فيديو»
كتب:
سحر المكاوى
08:47 م | السبت 19 ديسمبر 2020
نتنياهو
تلقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى، بينيامين نتنياهو، لقاح كورونا، كأول إسرائيلى يتلقى اللقاح، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية».
ونشرت القناة فيديو خلال تلقي نتنياهو اللقاح.
#نتانياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح #كورونا https://t.co/SxLeHj63Lb— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 19, 2020
وكان نتنياهو، دخل إلى الحجر الصحي لثالث مرة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد لقائه بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنباء عن أن نتنياهو سيتلقى لقاح «فايزر» ضد «كوفيد 19»، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والتي انتهت أمس الجمعة.