رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا «فيديو»

تلقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى، بينيامين نتنياهو، لقاح كورونا، كأول إسرائيلى يتلقى اللقاح، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية».

ونشرت القناة فيديو خلال تلقي نتنياهو اللقاح.

وكان نتنياهو، دخل إلى الحجر الصحي لثالث مرة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد لقائه بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنباء عن أن نتنياهو سيتلقى لقاح «فايزر» ضد «كوفيد 19»، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والتي انتهت أمس الجمعة.