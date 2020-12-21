أستاذ طب تجريبي: كورونا سيتغير وربما نحتاج لتعديل اللقاح

قال الدكتور محيي الدين الشيخ، أستاذ الطب التجريبي والمناعة في جامعة كوين ماري بلندن، إن التحور في فيروس كورونا، كان أمرا متوقعا، لأن التحورات في الفيروسات شيء طبيعي، وفي فيروس كورونا تزايد حتى وصل إلى تأثير على تركيب الفيروس، أدى إلى سرعة انتشاره، بالتزامن مع فترة الأعياد الأمر الذي زاد من انتشاره، واضطر الحكومة إلى فرض المزيد من القيود، وهذا كان أمرا متوقعا.

الفارق بين العلم والتوقعات

وأضاف «الشيخ»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين: هناك فارق في الحقائق العلمية والتوقعات، والمشكلة أن الفترة التي استغرقها ظهور لقاح فيروس كورونا صغيرة، والتوقعات تشير إلى أن اللقاح على المدى القريب سيكون فعالا ويحمي من الفيروس، ولكن الفيروس سيتغير وربما نحتاج إلى تعديل اللقاح، وأيضا تعديل وسائل اختبار الإصابة بالفيروس، وهذا سوف يتضح مع الوقت.

وتابع أستاذ الطب التجريبي والمناعة في جامعة كوين ماري بلندن، أن أول تقرير علمي ظهر حول تحور الفيروس نُشر أمس، ومن الواضح أن التغييرات مكنت الفيروس التمسك بخلايا الإنسان بصورة أكبر من الأول، وقادر على الانتشار من خلال أسطح الرئة والأمعاء بسرعة كبيرة، ولكن أعراضه أقل في قوتها، رغم قدرته على الانتشار أسرع من النسخة القديمة بـ70%.

نعيش في جائحة تستمر لسنوات

وأوضح أنه يتم التركيز على اللقاح وليس العلاج لأننا نعيش جائحة قد تستمر لسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالي بدلا من إنشاء خطوط جديدة لإنتاج أدوية يتم العمل على تطوير اللقاحات للحماية من الفيروسات، والمشكلة أن الفيروس متعب جدًا، ويحتاج إلى تفعيل قواعد الوقاية العامة بصورة لا تهاون فيها.

رسالة إلى المصريين

ووجه رسالة للمصريين قائلا: «لا يمكن التهاون في هذا الأمر على أي مستوى، سواء صحي أو اقتصادي، أو ديني، ولازم تحمي نفسك، ولا يوجد اقتصاد في العالم يستطيع مجابهة هذا الوباء، وهو شديد جدا على أي دولة، فما بالك بدولة تعدادها أكثر من 100 مليون مواطن، ويجب التفعل الجاد والصارم للإجراءات الصحية لحماية أنفسهم والآخرين».