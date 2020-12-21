15 إجراءً لمحافظ القاهرة للحد من انتشار فيروس كورونا

فى ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من التعليمات لقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والقرارات التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين وأرواحهم، وهى كالتالى:

1- الالتزام بمواعيد فتح وغلق المنشآت والمحال.

2- استمرار متابعة غلق مراكزالدروس الخصوصية.

3- متابعة غلق الأسواق والتزام المحال والمطاعم والمقاهي بالإجراءات الاحترازية وحظر الشيشة.

4-التنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة حرصًا على الصحة العامة.

5- ضرورة التزام المواطنين والعاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل.

6- حظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

7- تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

8- الالتزام بارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة منعا للتعرض لدفع الغرامات المالية.

9- القيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة .

10- جولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

11- المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كافة المستلزمات بها و توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها .

12- مخاطبة مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية.

13- التشديد فى تطبيق قواعد الإلتزام بالتباعد الإجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الطبية فى المدارس.

14- على كافة إدارات المحافظة والأحياء استكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

15- على الاحياء حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكواهم وفتح أبواب كافة المسئولين لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها.