باحثة: التحور الجديد في فيروس كورونا ليس مقلقا

قالت الدكتورة ميس عيسى، أكاديمية وباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية بلندن، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ليست جديدة، لأن الفيروس معروف أنه يتحور، وما حدث هو تحور في منطقة معينة في الفيروس أقلقت العلماء، ولكن لا شيء حاليا مثبت علميا، بشأن شدة خطورته أو عدد الوفيات.

اكتشاف سلالة جديدة

وأضافت «عيسى» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة بعد دراسة 140 ألف جينوم، واكتشفوا نوعا معينا من الدراسات، والفيروس به حتى الآن 4 آلاف طفرة، ولكن لا دليل على أن هذا التطور يؤدي إلى حالات وفاة أكثر، أو أنه يسبب أعراضا أشد.

معدل انتشار العدوى

وتابعت أكاديمية وباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية بلندن، أن هناك ما يعرف بـ«R-Number» وهذا يعبر عن إمكانية نقل العدوى، وكلما زاد هذا المعدل، كان الانتشار أكثر، لافتة إلى أن هناك زيادة في الحالات بنسبة 40% مقارنة بالحالات في الشهر الماضي، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم في زيادة انتشار الفيروس، ويجب الالتزام وهذا هو أفضل حل لاحتواء هذا التحور الجديد من الفيروس.

لقاح أوكسفورد

وبالنسبة لـ«لقاح أوكسفورد»، قالت الباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية بلندن، إن بريطانيا -مثل كل الدول- تحتاج إلى كل اللقاحات، المهم أن يكون آمنا وفعالا، وفقا للإجراءات والشروط التي تفرضها الهيئات الصحية، ولقاحا أسترازينكا، وموديرنا، استكملا الدراسات المطلوبة، وقدماها إلى الهيئات الصحية لمراجعتها، وعلى نهاية شهر ديسمبر سيتخذ قرار بشأن لقاح أسترازينكا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في غالبية دول العالم خلال العام الحالي، وأصيب به نحو 77 مليون شخص حول العالم، وأكثر من مليون و700 ألف حالة وفاة.