خبير عن اختيار العاصمة الإدارية مدينة رقمية للعرب: تأكيد على تفردها

ميزة جديدة تنضم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى تتويج مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لها كعاصمة رقمية أولى للوطن العربي لعام 2021، حسبما أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم تسليم مصر الدورة الـ24 لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب، وانتخابها لمدة عامين رئيسًا للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب.

المرافق الذكية والمشروعات التكنولوجية.. ضمن أسباب العاصمة الإدارية مدينة رقمية للعرب

أسباب عديدة جاءت سببًا لاختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، من بينها أنها عاصمة ذكية، ومرافقها قائمة على أنظمة الاتصالات الحديثة، فضلا عن المشروعات الهامة بها، مثل مدينة المعرفة، وجامعة أولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركزين أبحاث متخصصين في نفس المجال.

خبير تكنولوجيا معلومات: إدارة العاصمة الإدارية بأكملها رقميا جعلها مدينة العرب الرقمية

وفي هذا الشأن، قال حمدي الليثي، الخبير بقطاع الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن هذا التتويج تأكيدًا أن هناك نوعا من التحول الرقمي حدث في مصر، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، تستطيع أن تحقق خدماتها الحكومية عن طريق التحول الرقمي، ومتطلبات المدن الذكية الأخرى، وهو أمر ليس بالهين أن يدار كل هذا المكان عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

«الليثي»: اختيار العاصمة الإدارية مدينة رقمية للعرب نتيجة للتحول الرقمي بمصر

وأضاف «الليثي» لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون لها مثيل في مكان آخر، لأنها منشأة حديثًا على أحد أساليب تكنولوجيا المعلومات، ومخططة بالكامل ببنية تحتية تم إنشاؤها بالأساليب الحديثة، وستكون بذلك أول مدينة عربية بها ذلك التكامل من تكنولوجيا المعلومات بهذه الصورة، وهو ما يعطي انطباعا جيدا عن البلد، والتحول الرقمي الذي حدث بها، وجعلها قدوة للمدن الأخرى بإفريقيا، وإعطاءها الريادة في ذلك.

خدمات الجيل الخامس أبرز الأفكار في العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار الخبير بقطاع الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك فكر جديد في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعمل شبكة خاصة للعاصمة الإدراية الجديدة لخدمات الجيل الخامس، بداية لدخولها مصر، وهو ما يجعل العاصمة الإدارية الجديدة من أوائل المدن في ذلك.

«الليثي»: الخدمات بالعاصمة الإدارية تقدم بسرعات فائقة.. ووضعت مصر في مكانتها الطبيعية

وعن فوائد خدمات الجيل الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذكر «الليثي»، أنها تحقق انتقال المعلومات بسرعات فائقة ودقة عالية، دون حدوث أي مشكلات في نقل البيانات عن طريق الهواتف، دون انقطاع أو انتظار، وهو ما يحقق الخدمات الالكترونية بشكل مثالي، ويقضي على الأعطال، «مش هنسمع تاني السيستم وقع والشبكة عطلانة».

ولفت، إلى أن مركز مصر الطبيعي ينبغي أن يكون رأس الحربة، من ناحية دخول الخدمات الحديثة إلى القارة الإفريقية بأكملها، مشيرًا إلى أن هذا وضعها الطبيعي، وهو ما يمكنها من غزو القارة السمراء بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.