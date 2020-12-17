وزير الاتصالات: اختيار العاصمة الإدارية المدينة الرقمية العربية 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون المدينة الرقمية العربية لعام 2021، وتم تسليم مصر الدورة الـ24 لوزراء الاتصالات والتكنولوجيا العرب اليوم، وخلال الجلسة الأولى تم انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب لمدة سنتين، والاتفاق على العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لأنها عاصمة ذكية، وكل مرافقها تدار بنظم الاتصالات الحديثة، والعاصمة تضم مجموعة هامة من المشروعات، ومنها مدينة معرفة، التي تضم أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا معلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، وهناك مركزين أبحاث متخصصين في كل أطياف تكنولوجيا المعلومات.

تنسق عربي تكنولوجي موحد

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم» المذاع على فضائية «on»، أن هناك تنسيق عربي يسير على نحو واعد الفترة الحالية في مجال الاتصالات، وطرحت مصر، موقفا عربيا واحدا حيال أخلاقيات الأبحاث الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، من أجل موقف موحد في المنظمات الدولية ذات الصلة، وسيتم تفعيل لجنة تم تشكيلها منذ سنة، وعطلتها جائحة كورونا، من أجل تقديم ورقة عمل إلى مجلس الاتصالات العرب، ليتخذ قرار عربي موحد بشأن الذكاء الاصطناعي، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي، وتضم 35 خدمة من الوزارات المقدمة للخدمات، ومن بينها وزارة العدل والتموين والداخلية والنيابة العامة، من أجل رفع الدعاوى عن بعد، وتجديد رخص القيادة.

تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

وتابع: «يوجد مشروع لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالتعاون مع وزارة الداخلية والعدل وسيسهم في فعالية المنظومة القضائية بشكل فعال ومصر حريصة على تطبيقه منتصف العام المقبل، كما نظمت الوزارة اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبحث ملف تطوير البريد 1800 مكتب بكلفة 3 مليار جنيه وتم استعراض هذا الأمر من أجل تطوير باقي المكاتب في العام القادم والتطوير يشمل محورين منها تطوير شكل مكاتب البريد والمحور الآخر خاصة بتطوير التقنية المستخدمة في البريد لتكون جميعها مميكنة».