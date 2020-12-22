دسوق تتشح بالسواد حزنا على مصرع 3 شباب: تنبؤوا جميعا بوفاتهم

شيع أهالٍ بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث مأسوي على طريق «دسوق- دمنهور»، بينهم نجل مرشح سابق لمجلس النواب، وسط حالة من الحزن خيمت على أصدقاء وأقارب المتوفين.

وجاء بين المتوفين زياد عمرو الخولى، طالب بكلية الصيدلة في كفر الشيخ، نجل العقيد عمرو الخولى، ضابط شرطة، مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب، الذي تنبأ بوفاته منذ أيام كاتبا على صفحته بـ«فيسبوك»، «وإن توفيت فامسحوا بالفتحة سبعًا على قلب أمي فوالله لن يفتقدني أحد سواها»، ووضع صورة تحمل كلمة «الموت فجأة».

فيما كتب أحمد طارق عاشور، أحد الشباب الذي توفي في الحادث، «يارب خذ من عمري وزود في عمر أبويا وأمي وأعطهم الصحة وطول العمر».

وكتب الضحية الثالثة في الحادث، محمد عصام، الآية القرآنية «كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»، ووضع صورة لشخص يحمل حقائب مكتوب عليها «عمل صالح»، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتحول موقع «فيسبوك»، لدفتر عزاء مفتوح، من أصدقاء الشباب الـ3، فيما قدم المئات العزاء لمرشح النواب السابق، ونعوا نجله بكلمات مؤثرة.

وقالت مصادر أن الخولي انهار وقت تشييع جثمان والده، ولم يصدق أنه توفى حتى الان، فيما شهدت الجنازة انهيار أقاربه وأصدقائه.

وشهد طريق «دسوق- دمنهور» حادثا أليما مساء الإثنين، أسفر عن وفاة 3 أصدقاء إثر انقلاب سيارتهم، أمام محجر الزواوي بطريق «دسوق- دمنهور»، وجرى نقل جثثهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي.

وقالت مصادر إن الضحايا هم: أحمد محمد عبد السلام، 18 عاما، وزياد عمرو الخولي، 18 عاما، ونجل المرشح السابق لعضوية مجلس النواب العقيد عمرو الخولي، ومحمد عصام سعد، 18 عاما، وجميعهم مقيمون بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.