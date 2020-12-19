9 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث سجل مستشفى الحامول المركزي حالتي إصابة بفيروس كورونا، كما سجل مستشفي صدر كفر الشيخ 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن مستشفي العبور للتأمين الصحي سجل حالة إصابة بفيروس كورونا ، كما سجل مستشفي حميات دسوق حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء نائب مستشفى الصدر بكفر الشيخ، عن وفاة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، استشاري الصدر، بمستشفي صدر كفر الشيخ، ومستشفي الرياض المركزي، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى رزق، الطبيب المتوفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، قائلاً: «انعى وفاة الزميل الدكتور ابراهيم محمد ابراهيم استشارى الصدر بعد صراع مع الفيروس اللعين.. اللهم اغفر له وارحمه»

من جانبه أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في كفر الشيخ، أن الطبيب أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية ليتم نقله إلي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة للعزل الطبي، ليتوفى هناك، وجار استلام جثمانه وعملية الدفن طبقًا للإشتراطات الصحية المتبعة في حالة وفاة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور إبراهيم يُعد ثالث طبيب يتوفى متأثراً بالفيروس في كفر الشيخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث توفى الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفي سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفي واستشاري الأطفال توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفى بلطيم للعزل الطبي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

وأكد مصدر، أنه سيجري تغسيل الطبيب طبقًا للإشتراطات الصحية المتبعة في حالة وفاة لمصابي فيروس كورونا المستجد، داخل مشرحة مستشفى بلطيم للعزل الطبي، وتسليمه لذويه ليتم دفنه طبقًا لما هو متبع.