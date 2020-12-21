كفر الشيخ تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم سحب عينات من 32 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، تبينت إيجابية 22 منها، بينما سُجلت سلبية 10 حالات.

وفي وقت سابق سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث سجل مستشفى الحامول المركزي حالتي إصابة بفيروس كورونا، كما سجل مستشفى صدر كفر الشيخ 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت المحافظة 10 حالات وفاة بين مصابي فيروس كورونا المستجد، بخمسة مستشفيات داخل المحافظة.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية، إن وفيات كورونا موزعة على مستشفيات «سيدي غازي المركزي، مستشفي صدر كفر الشيخ، سيدي سالم المركزي، دسوق العام، ومستشفى مطوبس المركزي».

وتوفى الدكتور محمد شكر، إخصائى النساء بمستشفى سيدى سالم المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى مطوبس المركزي.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى العبور للتأمين الصحي سجل حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجل مستشفى حميات دسوق حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء نائب مستشفى الصدر بكفر الشيخ، عن وفاة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، استشاري الصدر، بمستشفى صدر كفر الشيخ، ومستشفي الرياض المركزي، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى رزق، الطبيب المتوفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، قائلاً: «أنعى وفاة الزميل الدكتور إبراهيم محمد ابراهيم استشارى الصدر بعد صراع مع الفيروس اللعين.. اللهم اغفر له وارحمه» وفي وقت سابق، توفي الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفي سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفي وإستشاري الأطفال، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتوفى الدكتور عبد اللطيف الشوربجي، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى كفر الشيخ العام، متأثراً بإصابته بالفيروس بعد تدهور حالته خلال الأيام الآخيرة.