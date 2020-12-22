للمحامين.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الفرعيات

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من قبل نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، في تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة، في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات مجموعة من المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد (النقيب والعضوية والشباب)، الوطن ترصدها كالتالي:

- سحب طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

- تقديم صورة كارنية 2020 لطالب الترشح.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.

- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

- شهادة بسداد رسوم الاشتراك.

- الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم).

ومن المقرر أن يحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف، كما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.

وكان رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين مجدي سخي، ( الدعوة لإجراء ثلاث جمعيات عمومية أمس الخميس، في الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، إلا أن جمعيتي الغربية والبحيرة لم يكتمل نصابهما القانوني وتم تحرير محضر من رؤساء اللجان العامة بذلك، بينما اكتملت الجمعية العمومية التي انعقدت بمحكمتي شرق وغرب الإسكندرية.

ودعت الجمعيات العمومية للمحامين في عدد من النقابات الفرعية، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي.