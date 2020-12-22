الأعلى للثقافة ينعى والدة رئيس المركز القومي للطفل

نعى المجلس الأعلى للثقافة، والدة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي غيّبها الموت مساء أمس، موضحا في بيان: «ينعى المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، والدة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، الروائي القاص، ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل».

واحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، باليوم العالمي للغة العربية، مساء الجمعة الماضي بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت إشراف أحمد إسماعيل، ولاء محمد، حيث قدم مجموعة فعاليات فنية وثقافية، وافتتح معرض إصدارات المركز ومنها الكتابين الجديدين: «حلم لحروف هجاء» للشاعر عبده الزراع ورسوم سمير عبدالغني، وكتاب «الرسم بحروف اللغة العربية» إعداد ورسوم الفنان عبدالمجيد شريف.

كما قدم عدد من الورش الفنية بينها: ورشة الخط العربي للفنان عبدالمجيد شريف، ورشة الحروف الأبجدية الهيروغليفية، وما يقابلها من حروف اللغة العربية للفنانة شيماء مصطفى، ورشة تلوين خزف للفنان سيد فؤاد، ورشة النحو البسيط أحمد سراج، ورشة حروف اللام الشمسية والقمرية، وورشة تكوين كلمات بخيال الظل جيهان موسى ومروة طلبة، ومناقشة حول اللغة العربية أحمد عبدالعاطي.

وشهد اليوم كذلك تقديم فقرات وعروض فنية، بينها «الأراجوز» أداء صوتي وحركي للفنان ناصر عبدالتواب ومشاركة الفنان حمدي مجدي، وعرض فريق ذوي الهمم بالحديقة «في الكتب قرأنا» تدريب منال منيب.

كما قدمت فرقة «كذا لون» للعرائس والمسرح الأسود، عرضا بتقنية المسرح الأسود «سكر وفلفل» على المسرح الأسود بالحديقة الثقافية، تأليف الكاتبة هجرة الصاوي، وأطلق المركز فيديوهات مشروع النحو البسيط على قناة المركز على يوتيوب، وهي خدمة تعليمية فنية بطريقة تجذب الأطفال وتحببهم في النحو واللغة العربية، ويهدف المشروع إلى شرح النحو العربي بطريقة مبسطة وشاملة تساعد المشارك على استثمار قدراته المختلفة؛ لذلك يقدم في صورة فيديوهات ولوحات، ويطرح للمستهدفين في الأماكن التي يحبونها ويرتادونها سواء على فيس بوك أو يوتيوب.