«الريف المصري»: نستهدف تنمية القدرات الفنية لصغار المزارعين والشباب

وقع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تنمية القدرات الفنية الزراعية لصغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وإمدادهم بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية في مجال الزراعة، وكذا اطلاعهم على أفضل المحاصيل البستانية التي يمكن زراعتها في الأراضي المخصصة لهم، فضلاً عن إقامة الحقول التجريبية والإرشادية لصغار المزارعين من المنتفعين بأراضي المشروع.

تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا

وأكد «عبدالوهاب»، أن هذا التعاون يتسق مع رؤية الريف المصرى الجديد في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومي المليون ونصف فدان، وفي إطار ما تتبناه الدولة من استراتيجية قومية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي بكل السبل والمناهج العلمية والتكنولوجية المتقدمة، بهدف مضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارات.

وأكد اهتمامه البالغ وحرص الشركة على تقديم كل الدعم اللازم لتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، وكذلك دعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.

وقررت شركة تنمية الريف المصري الجديد تخصيص قطعة أرض بموجب هذا البروتوكول على مساحة 50 فدان مزودة ببئر جوفي بمنطقة المغرة، لإقامة مزرعة بحثية نموذجية للتطبيقات الزراعية بالأراضي الصحراوية والإرشاد الزراعي للمستفيدين من أراضي الريف المصري الجديد، تقام بخبرات وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بهدف نشر الوعي بين صغار المزارعين والشباب عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، لرفع الإنتاج كماً ونوعاً.

كما يهدف البروتوكول إلى نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضي مشروع المليون ونصف فدان.

وتابع عبدالوهاب أن الهدف هو تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية، مع العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرة دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، بالإضافة إلى إقامة عيادة زراعية إلكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.