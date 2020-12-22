سفارة مصر بالرياض تتكفل بإقامة مواطن: يعيش داخل متجر ولا يملك تأشيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري «ه‍.م.ع.ب» وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، بلغت 42 ألف ريال سعودي، أى ما يوازي 178 ألفاً و 450 جنيهاً.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، في بيان صادر اليوم، إنَّ وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنَّه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح أنَّ العامل المذكور كان يعمل بإحدى المؤسسات بالدمام وطلب المساعدة في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وإخلاء طرفه وشهادة خبرة من المؤسسة نظراً لنقل كفالته للعمل بمؤسسة أخرى، مبينًا أنَّه بالتواصل الودي مع إدارة الموارد البشرية تمّ تسليم المواطن مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت 43 ألف ريـال ، كما تمّ إخلاء طرفه وإعطائه ما يفيد ذلك.

ورصد مكتب التمثيل العمالي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي للجالية المصرية، فيديو لأحد العاملين المصريين يدعى محمد أبو اليزيد محمد سعد من العاملين المنتهية إقامتهم ورفض كفيلة إعطاءه خروج نهائي، وكان يعمل بمدينة أبها، ونظراً لإصدار إقامته من الرياض حضر إلى القنصلية العامة بالرياض لمساعدته على الخروج النهائي ونظراً لظروفه المالية الصعبة لم يستطيع العودة إلى مدينة أبها، وأقيم بأحد المحلات التجارية الشاغرة بالرياض لحين الحصول على تأشيرة خروج نهائي والسفر إلى مصر.

وذكر الملحق العمالي أحمد رجائي، أنَّه تمّ التواصل معه لمعرفة مشكلته والتنسيق مع القنصل العام الدكتور إيهاب عبدالحميد، والمستشار القانوني بالسفارة وتمّ حجز مكان إقامته بأحد فنادق الرياض بمعرفة السفارة المصرية بالرياض، واصطحبه الدكتور كريم أبو السعود الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ونقله إلى الفندق لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.