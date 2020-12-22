«القوى العاملة» تعين 545 شابا منهم 42 من ذوي القدرات في بورسعيد

ذكر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّه تمّ تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 545 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 42 من ذوي القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1172 شاباً منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 782 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

واوضح وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، أنَّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 166 شكوى، تمّ تسوية شكوتين، وحفظ 10 منها، وإحالة 15 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 139 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تمّ صرف 10 آلاف جنيه لـ5 عمال «منحة مولود»، فضلاً عن إستخراج 11 شهادة أمان بقيمة 5 آلاف و500 جنيه لعمال من المسجلين بالوحدة.

وأشار السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة، في تقريره لـ«سعفان»، حول إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى أنَّ المديرية فتشت من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 422 منشأة، أسفر ذلك عن تحرير 95 محضراً عمالياً، إضافة إلى عقد 9 ندوات توعية عن عمالة الطفل وأحكام تشغيلهم، وحقوق المرأة المصرية والتمكّين الاقتصادي لها، وحقوقها في «رؤية مصر 2030»، والمساواة بين الجنسين في محيط العمل إستفاد منها 222 شخصًا، فضلاً عن التفتيش على 87 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 31 محضراً أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد ندوتين، الأولى عن تشكيل لجان السلامة والجهاز الوظيفي، والأخرى حول كيفية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل لنحو 48 شخصًا.