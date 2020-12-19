محافظ بورسعيد ووزير القوى العاملة يلتقيان صغار الصيادين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة وزير القوى العاملة بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير القوى العاملة والمحافظ بلقاء 250 من صغار صيادي بورسعيد في المركز الثقافي التابع للمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلًا عن دعم تلك الفئة، والاطمئنان على أحوالهم المعيشية، والاطلاع على مشاكلهم الأساسية، فضلًا عن افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين، افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية.