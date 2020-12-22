سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

سجل الدولار الأمريكي استقرارا مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، بعد أن سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضا قدره قرشين في منتصف التعاملات، وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار على المستوى العالمي

ورغم الآمال في تعافي الاقتصاد على مستوى العالم مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا، توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن الدولار الأمريكي متوقع أن يواصل هبوطه، إذ تراجعت العملة الأمريكية ما يقارب من 12% في مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وعلى الجانب الآخر توجد آمال من المستثمرين في تعافي الاقتصاد العالمي، رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا، بسبب الجهود المبذولة في حملات التعقيم على مستوى العالم.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

سجّل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.94 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي وفق بداية التعاملات الصباحية، فسجل في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الحالي 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بدء تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، في بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في بنك مصر 20.90 جنيه للشراء و21.17 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 20.56 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 20.91 جنيه للشراء و21.18 جنيه للبيع.