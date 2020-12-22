وزير قطاع الأعمال: أول سيارة كهربائية تتواجد بالقاهرة في ديسمبر 2021

يترقب المصريون تسيير أول سيارة كهربائية مصرية في شوارع القاهرة، خلال أقل من 15 شهرا على الأكثر، كنموذج لإنتاج أكثر من 25 ألف سيارة ركوب سنويا.

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لـ«الوطن»، أن المستهدف إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية الصنع، بالشراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية، في ديسمبر عام 2021 أو يناير 2022.

وأضاف الوزير أنه شخصيا يسعى لأن يركب المصريون أول سيارة كهربائية قبل انتهاء العام المقبل 2021، مؤكدا: «أتمنى أن نبدأ الإنتاج في ديسمبر المقبل، وأنا حريص على إتمام ذلك».

وأوضح هشام توفيق أنه منذ 13 شهرا، وتحديدا في سبتمبر 2019، وقعت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اتفاقيات مع شركة «دونج فينج» الصينية.

إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الاتفاقية تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، لتغطية السوق المحلي، لافتا إلى أن الفائض عن السوق سيصدر إلى الدول الأفريقية والعربية.

وأكد «توفيق» أن الاختيار على شركة دونج فينج، التي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين، بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.

وزار الوزير الصين في سبتمبر 2019، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية؛ نظرا لأن الصين تعد الأكثر تطورا في هذا المجال عالميا، بالإضافة إلى شركة دونج فينج ومصانعها.

مواصفات السيارة الجديدة

وحول مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة، قال الوزير، إن «نصر E70» تتمتع بمواصفات متميزة، منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.