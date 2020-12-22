رئيس مصلحة الضرائب لـ«الوطن»: تقديم الإقرارات إلكترونيا في يناير

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية التي تشهدها المصلحة حاليا، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي، وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه في يناير المقبل ستكتمل منظومة الإقرارات الإلكترونية، بتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا يأتي في مقدمة أولويات وزير المالية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة، في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وتوجه «عبدالقادر» بالشكر إلى وزيرالمالية على اهتمامه بتذليل العقبات كافة، التي تواجه الممولين، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة، لتخرج على الوجه الأكمل، ومتابعته المستمرة والمباشرة لهذه المشروعات، من خلال الإجتماعات الأسبوعية والتقارير الدورية التي تعطى صورة حقيقية عن ما ينجز في هذه المشروعات لحظة بلحظة.

وأكد رضا عبدالقادر، أن المصلحة تشهد حاليا عدة مشروعات للتطوير، من شأنها التيسير على الممولين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتمثل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإقرارات المميكنة، ومشروع رقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منذ 15 نوفمبر الماضي، بالتطبيق على 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، على أن تطبق المرحلة الثانية في 15 فبراير المقبل، بالتطبيق على 347 شركة.