اليوم.. آخر فرصة للتقديم إلى 1700 وظيفة بـ«الضرائب»

تنتهي مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، من تلقي طلبات الراغبين في شغل 1700 وظيفة بـ"المصلحة" دون تمديد للموعد، لتبدأ بعدها عملية مراجعة استيفاء الأوراق، وتحديد مواعيد لاحقة لاختبار المنطبق عليهم شروط الوظائف.

وبإمكان الراغبين في التقديم للوظائف الجديدة، انتهاز الفرصة قبل اليوم 22 ديسمبر الجاري، حيث تتلخص الشروط في أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، ولائقا طبيا، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

مصادر: لا تمديد للموعد.. ومراجعة الأوراق بعد غلق باب التقديم

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفى الشروط المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تتلخص في صورة من المؤهل الدراسي الحاصل علية، وصورة من شهادة ميلاد مميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان، وصورة من شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، وصورة شخصية.

وأكملت أنه يجب على المتقدمين للوظائف عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتبارة غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت المصادر إنه يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية)، سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي (وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول، قبل 22 ديسمبر الجاري.