النواب يستعد لاستقبال 100 عضو جديد.. كمامات ومعقمات وبوفيه إفطار

يشهد البهو الفرعوني بمجلس النواب، استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وعددهم 100 عضو، حيث خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي، لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد، وجرى تخصيص 10 مناضد دائرية للنواب، لملء البيانات الخاصة بالعضوية، وحرصت الأمانة أن يملأ النائب بياناته وقوفا حفاظا على سلامة الجميع وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الأيدي، فضلا عن توفير الكمامات الطبية، وفي الجانب الأيمن من البهو الفرعوني، جرى تنظيم الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.

تزويد بوابات دخول البرلمان بعاملين في القطاع الطبي

وجرى تزويد بوابات دخول البرلمان بعاملين في القطاع الطبي، حيث وضعت الأمانة العامة عددا من الإجراءات الاحترازية، شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد الموجودين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، تكليفات بتخصيص قاعة «25 يناير»، وقاعة الاجتماعات الملحقة بها، للإعلاميين، لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد، وجرى إعداد بوفيه إفطار للنواب والإعلاميين، في ضوء حفل استقبال النواب الجدد، وحرص القطاع الأمني في البرلمان، على توفير الدعم للنواب الجدد منذ استقبالهم من بوابات المجلس والبالغ إجماليها 7 أبواب لمجلسي النواب والشيوخ.

ويحتفظ نحو 34 من نواب البرلمان الحالي بعضويتهم في برلمان 2021/2026، بعد فوزهم عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وبعض الفائزين من رؤساء ووكلاء اللجان البرلمانية .

وكان النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، أعلن أمس الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع للعزل المنزلي، ما يؤجل استخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعي الجديد، ويعد النائب عبدالهادي القصبي، أحد النواب الفائزين عن قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.