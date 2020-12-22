إجراءات توصيل الكهرباء القانوني.. عقوبة غير القانوني تصل للحبس

يتجه بعض المواطنين لتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، بسبب مخالفات البناء أو للتهرب من الإجراءات الخاصة بتركيب العداد وتوصيل الكهرباء بشكل قانوني، وذلك من شأنه أن يضر المواطنين ويتسبب في تعرضهم لعقوبات قد تصل للحبس، وفي هذا السياق، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية له على فيس بوك، الفرق بين توصيل الكهرباء القانوني وغير القانوني على النحو التالي:

إجراءات توصيل الكهرباء بشكل قانوني

يتطلب توصيل الكهرباء بشكل قانوني تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها المتقدم، ثم تقديم الأوراق المطلوبة التي تتضمن صورة بطاقة مالك الوحدة، وصورة عقد الملكية، وبعد انتهاء الإجراءات يتم تركيب عداد كهرباء باسم صاحب الشقة أو الوحدة التجارية، وعلى أساسه يتم محاسبة المواطنين على استهلاكه وفق شرائح الاستهلاك التي جاءت كما يلي:

يتم حساب استهلاك حتى 100 ك.و.س عبر شريحتين، الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرش/ ك.و.س، والشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 48 قرش /ك.و.س، وفي حالة استهلاك أكثر 100 ك.و.س ننتقل لطريقة المحاسبة الثانية.

يتم حساب استهلاك أكثر من 100 ك.و.س من خلال 3 شرائح، الأولى من صفر: 200 ك.و.س بسعر 65 قرش/ ك.و.س، والشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرش/ ك.و.س، والشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرش/ ك.و.س، وفي حالة استهلاك أكثر 650 ك.و.س ننتقل إلي طريقة المحاسبة الثالثة.

يتم حساب استهلاك أكثر من 650 ك.و.س، بسعر 118 قرش / ك.و.س، كما يتم حساب استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س، بسعر 145 قرش / ك.و.س.

وحال توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني يتعرض المواطن لانقطاع التيار بشكل مستمر، وقد تصل العقوبات للغرامة والحبس، ويتم المحاسبة وفق تقدير محضر سرقة التيار الخاص بشركة الكهرباء أو الضبطية القضائية.