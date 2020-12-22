وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة براتب يصل لـ4 ملايين جنيه سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عددا من الوظائف الشاغرة بالسفارة في مصر، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة عن غير التقديم الإلكتروني، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف من حيث الشروط والمستندات المطلوبة والراتب وطريقة التقديم على النحو التالي:

وظيفة مساعد إداري

الشروط المطلوبة:

- سنتين على الأقل من الخبرة الإدارية / الكتابية / أو خدمة العملاء.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة / GED أو ما يعادلها.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة.

- الراتب: 33 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 511 ألف جنيه مصري.

- آخر موعد للتقديم 24 ديسمبر الحالي.

وظيفة تمريض

الشروط المطلوبة:

- عامان من الخبرة كممرض محترف.

- شهادة في التمريض أو دبلوم / شهادة معادلة من كلية تمريض معتمدة.

- الحصول على ترخيص تمريض صالح أو ترخيص تمريض حالي غير مقيد، مسجل من الدولة المضيفة أو بلد المنشأ أو الولايات المتحدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثًا وقراءة وكتابة.

- الراتب: 256 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل نحو 4 ملايين جنيه مصري.

- آخر موعد للتقديم 27 ديسمبر الحالي.

- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

- الأوراق المطلوبة: «تصريح العمل (لغير المصريين) - إثبات الجنسية (للمواطنين المصريين) - الدرجة العلمية (الأصل وليس نسخة)- الشهادة العسكرية للرجال فقط - رخصة التمريض من الدولة المضيفة أو الولايات المتحدة أو بلد المنشأ».

وظيفة محاسب فواتير

الشروط المطلوبة:

- أن يكون لدى المتقدم ثلاث سنوات من العمل المسؤول بشكل تدريجي في المحاسبة.

- أن يكون على دراية باللوائح والإجراءات والممارسات المالية، وأن يتعلم شاغل الوظيفة الهيكل التنظيمي لأقسام السفارة والمكاتب والوكالات المختلفة في البريد.

- الحصول على شهادة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة، والطلاقة في اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.

- الراتب: 179 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه مصري.

- آخر موعد للتقديم 30 ديسمبر الحالي.

وظيفة مشرف حرس

الشروط المطلوبة:

- 3 سنوات من الخبرة الأمنية؛ ويجب أن يكون واحدًا منهم على الأقل في منصب إشرافي.

- يجب أن يكون لديك فهم شامل لأوامر الحراسة العامة والخاصة.

- أن يكون المتقدم أنهى الثانوية العامة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة، والطلاقة في اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.

- يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين، ومهارات إشرافية جيدة، والقدرة على التعامل بفعالية مع جميع أعضاء بعثة الولايات المتحدة ومسؤولي الأمن في الحكومة المصرية.

- الأوراق المطلوبة: «تصريح العمل (إذا لم يكن مقيمًا مصريًا) - شهادة الثانوية العامة - نسخة من شهادة الخدمة العسكرية - الرقم القومي (للمصريين)».

- الراتب: 179 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه مصري.

- آخر موعد للتقديم 3 يناير 2021.

طريقة التقديم إلكترونيًا عبر موقع السفارة

وبعد عملية التقديم إلكترونيًا، يتم الاتصال بالمتقدمين الذين تمت دعوتهم لإجراء اختبار اللغة أو المهارات، أو الذين تم اختيارهم لإجراء مقابلة عبر البريد الإلكتروني.