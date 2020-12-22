البرلمان يستقبل أول نواب قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

بدأ مجلس النواب استقبال الأعضاء الجدد عن برلمان 2021/2026 اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية، وكان أول النواب الحاضرين، أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحالي، وميرال جلال الهريدي، وهما النائبين الفائزين عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وتعد ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، أول نائبة تستخرج كارنية العضوية لبرلمان 2021 من بين زميلاتها النائبات، إذ حرصت النائبة ميرال على الحضور باكرا لاستخراج الكارنيه والحصول على الحقيبة البرلمانية.

وقالت النائبة عن حزب حماة الوطن، الممثل في القائمة الوطنية من أجل مصر، لـ«الوطن»، أنّها سعيدة بالتمثيل النيابي ضمن برلمان 2021/2026، موضحة أنّها ستتبنى القضايا التي تهم المرأة تحت قبة البرلمان، وتعمل على توضيح الدور الذي نعمت به المرأة المصرية في ظل وجود القيادة السياسية، متابعة: «المرأة المصرية حظيت باهتمام شديد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل وجودها لأول مرة بتمثيل مشرف تحت قبة البرلمان، فضلا عن تمثيلها في الحكومة وقطاعات أخرى مهمة بالدولة».

وأشادت النائبة بإجراءات التنظيم التي تنفذها الأمانة العامة في البرلمان لدعم النواب، من خلال استخراج كارنيهات العضوية، والحصول على الحقيبة البرلمانية.

ويشهد البرلمان الحالي وجود 93 نائبا مستقلا و472 نائبا حزبيا بواقع تمثيل 13 حزبا نيابيا تحت القبة، فضلا عن وجود 148 نائبة منتخبة عن القوائم والمقاعد الفردية، وينتظر المجلس خلال الأيام المقبلة قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو 28 عضوا نيابيا.