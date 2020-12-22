«الغرفة التجارية»: نسعى لدخول كل المنتجين إلى «بورصة الدواجن»

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك توافر في جميع المنتجات الداجنة، وبأسعار مناسبة للمستهلك والمواطنين، مؤكدا عدم وجود ارتفاع في أسعار الدواجن بشكل غير طبيعي، كما أنه يوجد احتياطي استراتيجي من الثروة الداجنة يكفي أي زيادة في الطلب.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شعبة الدواجن تسعى بشكل كبير لدخول كل منتجي الدواجن والمربيين في «بورصة الدواجن»؛ إذ يتم من خلال البورصة وضع حد لتكلفة الإنتاج، وآخر لهامش الربح، حتي لا يتأذى المربي من انخفاض السعر أو المستهلك من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن هناك أحاديث الفترة الحالية عن تشغيل البورصة الخاصة بالدواجن في «طوخ» خلال الفترة المقبلة، على أن تتواجد بورصات فرعية في جميع محافظات الجمهورية، ويجب أن تعمل تحت مظلة معروفة.

وأشار عبدالعزيز السيد إلى أن هناك تخاوفات بين المربين خلال الفترة الحالية؛ نظرا لقدوم فصل الشتاء، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة أعداد النفوق في الدواجن، نتيحة الطقس البارد، وزيادة الأمراض والأوبئة الخاصة بالطيور.

ولفت رئيس شعبة الدواجن، إلى هناك تخارجات من قبل صغار المربيين، وتركهم للمزارع الخاصة بهم، ولكن بنسب قليلة جدا، ولكن هذه الأعداد من الممكن أن تزداد بشكل كبير في حالة عدم وجود سعر عادل للمنتجات، خاصة وأن الأسعار في الوقت الحالي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مع زيادة تكاليف التدفئة بسبب الشتاء.