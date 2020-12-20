أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، استقرارًا اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، بعد حالة التذبذب في الأسعار التي شهدتها البورصة على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض الذي تبع جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

وكانت شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا، مطلع الشهرين الماضيين، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل أسعار الدواجن بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لآخر المستجدات.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

سجّلت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 18 إلى 19 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، بحسب عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن.

وأشار«السيد» إلى إنّ هذا الاستقرار في الأسعار لا زال لا يشعر به المواطن، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض استقرعند 30.5 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلّق رئيس شعبة الدواجن على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرًا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث أن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأكد «السيد»، على ضرورة توافر عدد من المعايير التي يمكن من خلالها تحديد الأسعار، يأتي على رأسها وجود تحديد نسب الزيادة بأسعار الأعلاف، تحديد أعداد المزراع المنتجة، عدد المستهلكين، كمية الأمهات المنتجة بالمزارع، بالإضافة إلى كميات الذرة الصفراء والصويا المتاحة.

كما نوّه، إلى أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، لافتًا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيهًا، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 22 جنيهًا.

وناشد رئيس الشعبة الدولة بضرورة الاتجاه إلى إنشاء بورصة للدواجن، من أجل السيطرة على السوق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل سعر الطن منها إلى 7600 جنيها، موضحًا أن الأعلاف تمثل 70% من سعر الدواجن، كما لفت إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، لافتًا إلى ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.