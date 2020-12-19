آخر أخبار مصر.. طرح وحدات سكنية مميزة ولا زيادة في أسعار الدواجن

ينتظر العديد من المواطنين من الحكومة والجهات المعنية القرارات الخدمية بشكل يومي، حيث تشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية.

لذا تقدم «الوطن» في التقرير التالي، آخر أخبار مصر في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

طرح 564 وحدة سكنية مميزة بمدينة رشيد غدًا

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بـ564 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

على أن يبدأ الحجز في تمام الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، على الموقع الإلكتروني للصندوق.

الحكومة تنفي ارتفاع سعر الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية.

طرح 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح «1117» مقبرة جاهزة للمسلمين بداية من غد الأحد، وتستمر حتى 27 من يناير القادم، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 40 مترا للمقبرة الواحدة، لسكان مدن « 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد ومحافظة الجيزة» بنظام حق الإنتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات إلكترونيا لمنع انتشار كورونا

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم إتاحة حجز جميع مقاعد القطارات الروسية الجديدة والمكيفة وقطارات الـVIP والنوم عبر شبكة الإنترنت، بهدف التيسير على المسافرين ومستقلى القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مع استمرار طرق الحجز التقليدية المتمثلة في الحجز عبر منافذ بيع التذاكر المتواجدة في المحطات.

تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بمدينة الفيوم الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، في تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بالحي الأول المجاورتين 1 و4، بالإضافة إلى تسليم قطع أراضي الحي الثانى المجاورات 1 و2 و3، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

أبرز 7 وظائف تناسب السيدات للعمل من المنزل

بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتطبيق القرار المعني بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن عدد من الوظائف للسيدات والفتيات للعمل من المنزل.

طقس الغد.. مائل للدفء نهارًا بارد ليلا مع وجود شبورة كثيفة على القاهرة

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الجو غدا الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة.

التعليم: إغلاق المدارس قرار سيادي ولا تغييرات في مواعيد امتحانات النقل

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول تغيير مواعيد امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الامتحانات في مواعيدها المحددة ولا يوجد أي تغييرات بشأنها، موضحًا أن امتحانات النقل ستبدأ في 23 يناير المقبل.

خطوات تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية لاستمارة الامتحانات إلكترونيا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي لتسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف المدارس بجميع مدارس الجمهورية لاستمارة دخول الامتحانات بشكل إلكتروني هو يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الحالي.