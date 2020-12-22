الطرق والكباري: «القاهرة أسيوط» التجربة الثانية للطريق الخرساني

قال المهندس سامي فرج نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إن طريق القاهرة أسيوط جزء من طريق «القاهرة كيب تاون»، الذي يمتد لأكثر من 10 آلاف كيلو داخل القارة الأفريقية، ويبدأ داخل مصر بـ1000 كيلو من القاهرة لأسوان، شارحا أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بدأت تطور الطريق بمرحلته الأولى من القاهرة للمنيا بطول 230 كيلو وسيتم مده حتى أسيوط بطول 400 كيلو كمرحلة أولى.

القومية للطرق بدأت تطوير الطرق منذ 2017

وأضاف فرج خلال حديثه على شاشة «dmc» أن المرحلة الأولى أيضا تشمل جزءا آخر من الطريق من أسوان وحتى الأقصر، ويمتد من أسوان وحتى أبو سمبل، مشددا على أن الشبكة القومية للطرق بدأت منذ 2017 في عمل طريق السويس وشبرا بنها الحر والدائري الإقليمي ووادي النطرون، وجار الانتهاء من طريق القاهرة أسيوط بطول 230 كيلو.

الطريق الخرساني يتحمل مدة أطول

وشرح فرج أن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسيوط متبقي بها شهر قبل الانتهاء منها، وسيتم البدء في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى مباشرة، مشيرا إلى أن الطريق كان في حالته الأولى حارتين فقط بكل اتجاه، ولكن الآن تم تطويره بـ6 حارات في الاتجاه المتجه لأسيوط و5 حارات في المتجه للقاهرة ومنهم 3 طريق أسفلت و2 طريق خرسانة، وهي التجربة الثانية لعمل طريق خرساني بعدما تمت تجربته في طريق السويس، حيث يتم عمل طريق خرساني في الشاحنات لمواجهة الأحمال الثقيلة التي تزيد عن الحمل التصميمي للطريق من أجل أن يتحمل الطريق مدة أطول ولا يظهر عيوب في الأسفلت.

طريق القاهرة أسيوط يختصر الوقت

وشدد فرج على أن طريق القاهرة أسيوط سيختصر الكثير من الوقت بعد التطوير، وسيكون هناك اختصار للوقود والصيانة والجهد بالنسبة للمواطن.