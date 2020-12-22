محيي إسماعيل لـ«الوطن»: «حولت بطانية بيتي لبدلة بـ300 جنيه»

عبر الفنان محيي إسماعيل عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي تلقاها عقب ظهوره كضيف مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، أمس على قناة dmc.

وقال محيي إسماعيل لـ«الوطن»، إن الإعلامية إسعاد يونس لها مكانة قريبة لقلبه، و«كنت أنتظر عرض الحلقة بفارغ الصبر، وقد استعديت لها من خلال تفصيل البطانية إلى بدلة، فصلتها بحوالي 300 جنيه».

وأضاف الفنان: «سعيد أن الحلقة تابعها عدد كبير من الشباب، وهو دائما ما أحاول أن أصل إليه في أعمالي».

وبشأن تصريحاته عن عدم تقديم مسلسلات أو مسرح مرة أخرى، أكد الفنان محيي إسماعيل، أنه «لن أعمل في أي مسلسل أو مسرح حتي لو هاخد ملايين، هذا قراري الأخير، ولكن أريد الظهور بدور كوميدي في السينما» .

ويشتهر محيي إسماعيل دائما بتعليقاته الطريفة التى تجعله محط الأنظار، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، بسبب الإفيه «ها إيه تاني»، إلا أنه قليل الظهور على الشاشات، ويفضل باستمرار الجلوس في المنزل بمفرده.

ومن التصريحات غير المتوقعة التي تحدث عنها خلال حلقته: «أنا يومي ملكي، أنا أمتلك كل الأيام، وده اختياري، إلا إذا القدر كان له كلمة أخرى.. وأهم شئ بالنسبة لي هو النوم، لأنه راحة للأعصاب والجسم، مؤكداً «أقسم بالله العظيم أنا قعدت 7 أيام نايم والنهارده صاحي عشان أجيلك».

وأضاف «إسماعيل»: «قدمت أعمال جيدة ولها قيمة ولم أقدم أفلام درجة تانية واجتهدت كثيرا، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليا العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم في تونس».

وبرنامج «صاحبة السعادة»، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة «dmc»، في الساعة الحادية عشر مساءً.