محيي إسماعيل بعد عودته من الجونة: اعتبروا كورونا شوية برد

نفى الفنان محيي إسماعيل، ما أشيع بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي قائلاً: "أنا ماعنديش كورونا".

وقال إسماعيل لـ"الوطن"، "مافيش حاجة اسمها كورونا، ربنا هو الحارس علينا، خلينا نعتبر أن أي حد يتصاب بـ"كورونا" كأنه واخد شوية برد وهيخلصوا على طول ".

يذكر أنه يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محي إسماعيل الـ74، حيث أنه درس في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرس في معهد الفنون المسرحية، وعمل بالمسرح القومي، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969.

ومن أشهر أفلامهِ "الأخوة الأعداء مع نور الشريف - حسين فهمي - يحيى شاهين".

والفنان محي إسماعيل من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، وقدم العديد من المسرحيات، منها: "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية".

ومن أهم أفلامه: "الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي"، كما أنه يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل "العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".

وكان الفنان محيي إسماعيل، قد ظهر خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، بإطلالة مميزة، حيث ارتدى قميصا لونه أزرق مع احتفاظه بالنظارة، ما جذب انتباه الحضور بسبب ملابسه الجريئة.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لـ"الوطن"، "القميص اللي لبسته اشتريته من أمريكا، وأنا دايما بحب ألبس كل حاجة غريبة ومختلفة، عيني دايما بتروح على أي شيء مجنون، وببعد عن المألوف".