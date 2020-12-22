محيي إسماعيل: أبويا كان زي الشيخ الشعراوي.. ورئيس وزراء كندا كرمني

أكد الفنان محيي إسماعيل أن والده كان من كبار علماء الأزهر الشريف وكان حاصلا على شهادة العالمية مع إجازة التدريس «أبويا كان زي الشيخ الشعراوي كده»، مشيرًا إلى أن والدته كانت ربة منزل ولم تتعلم وشقيقه كان أستاذًا كبيرا بجامعة السوربون الفرنسية وألف 28 كتابا.

وأكد أن رئيس الوزراء الكندي كرمه بسبب 17 عقدة نفسية مثلها في 17 فيلما سينمائيا وأعطاه شهادة التفوق الدولية وتحمل اسم «نجم مصر محيي إسماعيل» وسلمه الشهادة نائب رئيس وزراء كندا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الكندي لقبه برائد السيكودراما في السينما وبعدما شاهدوا المشاهد الصعبة في أفلامه وعرضها على الحضور.

وقدم محيي إسماعيل نصيحة للفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» قائلًا: «خلي اهتمامك في ناحية وخذ الحياة كما هي».

تاريخي كويس ومحترم وقدوة

وتحدث محيي إسماعيل عن تاريخه الفني قائلًا: «تاريخي كويس ومحترم وقدوة وعمري ما عملت فيلم درجة تانية وكل أعمالي مع كبار النجوم».

وكشف إسماعيل عن سبب عدم ظهوره المتكرر في الوسط الفني «انا جاهدت وأنا مبظهرش وعديم الظهور ومبحبش أظهر بقعد أقرا وأكتب وأسافر».

وأوضح إسماعيل أنه لا يشارك في أعمال فنية إلا بعد أن يتصل به بطل العمل، مشيرًا إلى أنهم عرضوا عليه المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع الفنان عادل إمام واشترط عليهم أن يتصل به الزعيم شخصيًا ويطلب مشاركته: «لا أنسى عادل امام لما قالوا لي اشتغل معاه في عفاريت عدلي علام وقولت لهم شكرا عادل يكلمني الأول وعادل كان في تونس ومش كلمني».

محدش يجيبني في مسلسلات تاني ولا مسرح

وكشف محيي إسماعيل أنه يرفض المشاركة في أعمال فنية كثيرة: «فيه أعمال كتير بتجي لي وأنا بختار اللي أنا عايزه ومحدش يكلمني»، مؤكدًا أنه لن يشارك في أي مسلسلات الفترة القادمة ولن يشارك إلا في السينما فقط: «محدش يجيبني في مسلسلات تلفزيون ولا مسرح سينما بس».

وكشف محيي إسماعيل عن سبب رفضه المشاركة في المسلسلات: «ليا 14 مسلسل شفت منهم 2 والباقي متعرضش ولو اتعرض عليا ملايين مسلسلات او مسرح مش هقدر ولو جالي ملايين مش هقبل وانا ربنا كافيني وهشتغل السينما بس» لافتًا أن لديه 3 سيناريوهات في بيته ويقرأهم حاليًا وما سيعجبه يقوم بالمشاركة فيه.