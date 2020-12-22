مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج الكرنيهات بالأغاني الوطنية

حرص عدد كبير من نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على مصافحة الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي.

وشهد البهو الفرعوني المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزي والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2020، أبرزهم اللواء كمال عامر، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وأحمد العوضى، وهشام الحصري، كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضي، ويوسف الحسيني.

ويبلغ إجمالي النواب الذين حضروا إلى مجلس النواب حتى الآن 10 نواب من إجمالي 100 عضواً من المقرر تواجدهم اليوم بالمجلس لاستخراج كرنيهات العضوية.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغاني الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعي الثاني المقرر في 10 يناير المقبل.

وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.

ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام المقبلة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 نائبا. وقال النائب عطية الفيومي، إن المجلس الجديد سيشهد زحم تسريعي كبير، ولاسيما أن هناك عدد من التشريعات الهامة سيناقشها المجلس في الفصل التشريعي الثاني أبرزها قانون الإدارة المحلية.

وتوقع إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد، متابعا: «العام الحالي كان عاما مليىا بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية في عبور الأزمة التى يواجهها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا».