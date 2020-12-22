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«أمن المنافذ» يضبط 7 قضيا تهريب وينفذ 193 حكما قضائيا في 24 ساعة

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الوطن
11:58 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل.

وجرى ضبط 26 قضية أمن عام تضمنت «مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي»، إلى جانب ضبط 1239 مخالفة مرورية متنوعة، مع تنفيذ 193 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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