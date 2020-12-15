جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. بينها 7 قضايا تهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار موتوسيكلات، أقمشة).

وتمّ ضبط 29 قضية أمن عام أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وجرى ضبط 1062 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص المخدرة، وتنفيذ 191 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.