الإحصاء: زيادة الصادرات الحيوانية والنباتية لشرق آسيا 20.7٪ عام 2019

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية «التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا»، عام 2019، تتناول حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات، مع أهم دول شرق آسيا «ماليزيا، وجمهورية الصين الشعبية، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، تايلاند، وسنغافورة، وبنجلاديش".

وبلغت صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية 404.5 مليون دولار عام 2019 مقابل 335.1 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.7%، وكان من أهم الأصناف التي تمّ تصديرها البرتقال والعسل الأسود والفراولة والتمر والعنب والبصل.

ووفق النشرة الإحصائية بلغ إجمالي قيمـة الصادرات لأهـم دول شرق آسيا 3.2 مليار دولار عام 2019 مقابـل 3.4 مليـار دولار عـام 2018 بنسبة انخفاض قـدرها 6.0٪، بلــغ إجمالي قيمـة الـواردات من دول شرق آسيــا 22.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 21.5 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيــادة قـدرها 4.9٪.

جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1482.9 مليون دولار عام 2019 مقابل 1145.1 مليون دولار عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 29.5٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تمّ تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 545.9 مليون دولار عــام 2019 مقابـل 1035.1 مليون دولار عـام 2018، بنسبة انخفاض قـدرها 47.3٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تمّ تصديرها إلى الصين بترول خام.

­­أما الصين فجاءت في المرتبـة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11955.0 مليون دولار عام 2019 مقابل 11582.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪، وكان أهم الأصناف التي تمّ استيرادها: مـراجل، آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، فى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمته 2936.6 مليـون دولار عام 2019 مقابل 2318.2 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 26.7٪ وكان من أهم الأصناف التي تمّ استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها.

وفيما يخص مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الاستخراجـية في المرتبة الأولى للصادرات عامي 2018، 2019 حيث بلغت قيمتها 1736.1 مليون دولار عام 2019 مقابل 1841.4 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪.

كما جاءت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزائهــا فـي المرتبـة الأولى للواردات عامي 2019،2018 حيث بلغت قيمتهـا 8305.4 مليون دولار عــام 2019 مقابــل 8387.3 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0٪.