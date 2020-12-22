بروتوكول بين التمثيل التجاري وبنك مصر لزيادة الصادرات لأفريقيا

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري المصري وبنك مصر في مجال تمويل عدد من البرامج والأنشطة الهادفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبصفة خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية.

وقع البرتوكول، الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، قالت وزيرة التجارة، إنَّ البروتوكول والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتباراً من أول يناير المقبل، يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الأفريقي.

وأشارت وزيرة التجارة، وفي بيان صادر اليوم، إلى أنَّ البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين بالأسواق المستهدفة، إضافة إلى إيفاد البعثات التجارية الترويجية وتنظيم الأسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية بالأسواق الأفريقية.

ومن جهته، أشار أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إلى أنَّ دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية التي يتيحها بنك مصر، في إطار البرتوكول وذلك بتمويل تقديري يبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك للحصول على مزايا البروتوكول وذلك وفقاً للخطة التي أعدتها إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري بهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة القريبة المقبلة، إلى جانب تنظيم ورش عمل للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين بآليات التصدير ومستندات الشحن وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك مصر، فضلاً عن تنظيم انشطة ترويجية تتضمن 6 بعثات تجارية و5 أسابيع تجارية إلى عدد من الدول الأفريقية إلى جانب تنظيم بعثات مشترين إلى مصر.

فيما أكّد شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر، حرص البنك على توفير كل المنتجات المصرفية للشركات المصدرة وتيسير حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية، مشيرًا إلى أنَّ البنك سيلتزم وفقاً للبروتوكول بإمداد التمثيل التجاري المصري بالمعلومات والبيانات الخاصة ببرامج تمويل التجارة والترويج الى جانب توفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات وذلك لتعريفها بمبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم خدمة مميزة للمصدرين لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة إلى جانب توفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري، وتقديم كل الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات فضلاً عن إيفاد منسقي تسويق من قبل البنك إلى مقار الشركات لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك.